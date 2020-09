SARONNO – Ultimi preparativi per l’evento in programma sabato 26 settembre in Biblioteca Civica dove sarà protagonista “Storie Suonate” con Giuditta Campello e Claudio Cornelli. Ma facciamo un passo indietro.

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Castiglione Olona presenta un fantastico ed imperdibile appuntamento in compagnia della scrittrice per bambini Giuditta Campello e delle sue “storie suonate”.

Sabato 26 settembre, alla Biblioteca Civica “G. Battaini” (Via Marconi, 1), le letture animate dell’autrice castiglionese accompagneranno i più piccoli attraverso un viaggio avventuroso tra le fiabe classiche e giochi, con la complicità delle magiche musiche del maestro Claudio Cornelli.

L’evento, ad ingresso libero, inizierà alle ore 15.30 e per partecipare è necessario prenotare telefonando al numero 0331.858301 (Ufficio Cultura) da martedì a sabato nell’orario 9-12 e 15-18

