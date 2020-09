SARONNO – “Ma si sente della musica altissima, ma vi rendete conto sono le 7 di domenica mattina. Non è possibile neanche dormire?”. È una delle tante telefonate ricevute sta mattina dal comando di polizia locale in piazza Repubblica a causa del maxi concerto organizzato dagli anarchici del centro sociale Telos.

L’evento chiamato “When the night” è iniziato ieri sera alle 23 con musica tutto volume ed proseguita fino alle 7,30. Gli anarchici erano entrati intorno alle 20 nell’ex Isotta Fraschini, l’area dismessa tra via Varese e via Milano. Sono passati dal cancello principale che si affaccia su via Milano nascondendosi dietro a uno striscione. Le band si sono alternate fino a sta mattina alle 7.30 quando, finita la festa, gli anarchici hanno lasciato la zona alla spicciolata. Anche in questo caso molte le segnalazioni arrivate in comando per giovani che dormivano per strada o che camminavano barcollanti tra le auto.

(Foto da archivio di uno dei momenti della festa dei Telos dello scorso marzo)

20092020