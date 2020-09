SARONNO – In corsa per le elezioni al Sestriere in Piemonte, in contemporanea con Saronno, la lista del saronnese Alberto Paleardi – Rilanciamo Sestriere – non ce l’ha fatta ad ottenere la maggioranza nella località montana. Il candidato sindaco Andrea Colarelli, con Paleardi, non è riuscito a raggiungere la maggioranza ed anzi si è registrata la riconferma della lista uscente, “Grande Sestriere” con la nomina a sindaco di Gianni Poncet, che ha ottenuto 7 seggi contro i 3 dell’opposizione.

“Grande Sestriere”, 366 voti, 64,44 per cento.

Sindaco Gianni Poncet

Consiglieri comunali:

Cantele Maurizio 65

Rustichelli Francesco 47

Detta Francesco 37

Tedeschi Emanuela 35

Passet Monica Gros 21

Martin Thomas 21

Pretato Thomas 21

Clemente Giulia 17

Quaranta Cesare 13

Fabrizio Benintendi 6.

Seggi in consiglio comunale 7.

“Rilanciamo Sestriere”, 202 voti, 35,56 per cento.

Candidato sindaco: Andrea Colarelli (eletto in consiglio comunale)

Massimo Bonetti 33

Lantelme Pier Luigi 25

Fontana Massimo 24

Armand Alessandro 18

Paleardi Alberto 16

Maugeri Anna Rita 15

Marina Mogni 12

Bompard Roberto 7

Manavella Simona 6

Fassina Roberto 5

Seggi in consiglio comunale: 3.

23092020