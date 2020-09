Cislago, in arrivo i nuovi dossi: ecco dove saranno collocati

CISLAGO – Novità in arrivo nelle vie Maria Piazza, Colombo, Minniti, Vismara e Alfieri dove presto le auto che sfrecciano a qualsiasi ora del giorno e della notte saranno un ricordo.

L’Amministrazione ha acquistato una serie di dossi che saranno posizionati nelle prossime ore. “E’ una risposta ai tanti cittadini – spiega il sindaco Gianluigi Cartabia – che in questi mesi ci hanno chiesto di intervenire per limitare la velocità di percorrenza in corrispondenza delle vie centrali più trafficate”.

L’Amministrazione, coinvolgendo l’assessorato alla Viabilità guidato dal vicesindaco Luca Dosso, ha deciso di installare nei prossimi giorni cinque nuovi dossi artificiali in materiale plastico.”Noi facciamo i fatti non le parole“ conclude Cartabia.