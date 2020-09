ORIGGIO – Continua il progetto del calcio femminile che ha preso piede all’Airoldi calcio di Origgio. L’Under 12 ha giocato a Cornaredo contro Altius, in un match sotto il sole all’insegna del divertimento. Con gol da entrambe le parti, la giornata è stata un’occasione per le ragazze delle due squadre di portare in campo un clima sereno, lottando su ogni pallone. Soddisfatto mister Mezzadri del clima positivo che c’è nel gruppo e della voglia delle ragazze di affrontare gli impegni proposti.

La realtà del calcio femminile dell’Airoldi è sempre più convincente e settimana dopo settimana consolida gruppi e risultati in allenamento e sul campo. “Se vuoi informazioni chiama 3477628169 le squadre dell’Airoldi Origgio ti aspettano” dicono i dirigenti origgesi.

“Siamo in un periodo denso di amichevoli, che da una parte ci permettono un ritorno alla “normalità” e dall’altra permettono alle nostre ragazze di fare quello che amano, giocare a calcio con coetanei. Sempre nel rispetto delle normative covid, anche questo fine settimana tutte le squadre femminili dell’Airoldi Calcio sono state impegnate sui campi, con risultati soddisfacenti” rilevano i dirigenti origgesi.

