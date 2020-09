GERENZANO – Il Parco locale di interesse sovracomunale dei Mughetti” (di cui fanno parte il Comune di Uboldo, Origgio, Cerro Maggiore e Gerenzano), Sistema Olona, Istituto Oikos, Legambiente Lombardia e Varese Onlus, e tutti i volontari provenienti anche da paesi limitrofi, lo scorso fine settimana hanno raccolto i rifiuti abbandonati, che poi sono stati destinati ad un corretto smaltimento tramite la nettezza urbana.

L’intervento si è sviluppato in via Caravaggio alla periferia di Gerenzano, nel tratto compreso tra il centro Agres di Ippoterapia a Cislago e via Risorgimento di Gerenzano. “Grazie a tutti! – dicono i responsabili dell’Amministrazione comunale gerenzanese – Contribuiamo sempre tutti a mantenere pulito il territorio e la natura!”

(foto di gruppo per i volontari impegnati nelle pulizie del Parco dei Mughetti nella zona fra Gerenzano e Cislago: all’operazione hanno participato in molto e ha permesso di raccogliere una buona quantità di rifiuti che erano stati abbandonati nel verde)

