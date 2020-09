SARONNO – “Le recentissime elezioni regionali hanno dimostrato che la maggioranza è più forte di prima. Ora è necessario ‘deporre le armi’ e mettersi al lavoro, abbiamo tanto da fare. La scuola, per esempio, i ragazzi devono essere messi in condizioni di poter andare a lezione in tutta sicurezza. La didattica a distanza ha “salvato” l’anno scolastico, ma non può essere una costante. I cantieri sono un’altra priorità del nostro Paese, bisogna sbloccare tutte le opere strategiche come il Ponte sullo Stretto, creando lavoro, rendendo la nostra Nazione più competitiva e facendo ripartire la nostra economia. Basta perdere tempo, ora bisogna lavorare”.

Lo dichiara l’onorevole saronnese Gianfranco Librandi, esponente di Italia viva, che invita dunque il Governo ad un rinnovato impegno su quelle che sono le tematiche di maggiore attualità nel Paese.

(foto: il parlamentare saronnese Gianfranco Librandi, che è stato uno dei fondatori di Italia viva, il partito con leader Matteo Renzi)

29092020