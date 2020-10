VARESE – Quasi 1200 casi in Lombardia nelle ultime 24 ore. Si conferma la provincia di Milano come la più colpita: quasi 600 casi oggi rilevati nel milanese, di cui 312 nella città capoluogo. La seconda più colpita è Monza e Brianza, che oggi conta 113 nuovi positivi, mantenendo lo stesso trend iniziato ieri, quando la provincia aveva contato 108 nuovi positivi.

Varese in leggero calo rispetto a ieri: nelle scorse ventiquattro ore sono stati rilevati 91 nuovi contagi, 16 meno di ieri.

Buone notizie per la provincia di Sondrio, che conta solo 6 nuovi positivi.

Ecco la tabella con i nuovi casi per provincia:

Milano: 587, di cui 312 a Milano città;

Bergamo: 36;

Brescia: 57;

Como: 34;

Cremona: 25;

Lecco: 25;

Lodi: 17;

Mantova: 29;

Monza e Brianza: 113;

Pavia: 40;

Sondrio: 6;

Varese: 91.

In Lombardia sono 82.988 i guariti/dimessi, 1.140 i nuovi positivi con 22.910 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 4,9%.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

