SARONNO – Sono tre i casi di alunni positivi al coronavirus che si sono registrati negli ultimi giorni negli istituti scolastici saronnesi. In tutti i casi registrati nei plessi Vittorino da Feltre, Damiano Chiesa e San Giovanni Bosco sono scattate le procedure previste dal protocollo di Ats Insubria.

La normativa prevede per le classi l’isolamento fiduciario in attesa del tampone per i genitori, i compagni di classe e i contatti stretti dei piccoli risultati positivi. La notizia dei tre casi è ovviamente circolate tra le classi dello stesso istituto ma fortunatamente senza allarmismi. Tutte le scuole cittadine si sono attrezzate fin dall’inizio dell’anno scolastico per rispettare al massimo tutti i protocolli di sicurezza per permettere agli studenti di tornare a vivere la quotidianeità scolastica ma con grande attenzione alle norme e alle regole anticontagio.

I casi positivi sono in crescita nella città di Saronno. I dati segnalati dalla Regione fanno segnalare un + 5. Il sindaco Augusto Airoldi ha contattato ieri l’Ats in modo da poter ricevere il prima possibile i dati relativi a contagiati, guariti ed eventuali decessi così da comunicarli tempestivamente alla comunità saronnese.