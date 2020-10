Teatro Pasta: countdown con sanificazione per il ritorno delle famiglie in sala

SARONNO – Dopo il successo dei Legnanesi il teatro Pasta apre la stagione per le famiglie. Primo appuntamento, domenica 11 ottobre alle 16. Ad andare in scena sarà la giovane formazione Progetto g.g., composta da Consuelo Ghiretti e Francesca Grisenti, prodotta da Accademia Perduta/Romagna Teatri, con Le Nid, uno spettacolo incentrato sul tema dell’apertura verso il prossimo, il superamento della diffidenza nei confronti del diverso, quali occasioni di scoperta e scambio costruttivo.

Insomma il teatro riparte con 14 spettacoli che da ottobre a dicembre inviteranno i saronnesi a riempire la sala di via Primo Maggio rimasta vuota dal lockdown. La sicurezza del pubblico verrà garantita sanificando quotidianamente gli spazi, utilizzando un adeguato impianto di condizionamento. Verrà chiesta anche la collaborazione del pubblico a cui verrà misurata la temperatura e sarà d’obbligo indossare la mascherina.

Del resto il presidente Oscar Masciadri è stato molto chiaro presentando quest’insolita stagione: “I teatri vanno riaperti. Se non avessimo aperto ora, difficilmente saremmo riusciti a gennaio. Sappiamo che ci sono tante persone che lo desiderano e per questo abbiamo lavorato per mettere tutti, dagli anziani alle famiglie in condizione di massima sicurezza”.

