SARONNO – “Sì, l’ho detto in campagna elettorale e lo farò. Appena possibile inizieremo a fornire aggiornamenti sulla situazione dei contagi a Saronno da Covid 19 compresi i dati sui guariti e, speriamo non sia necessario, eventuali decessi”.

Così il sindaco Augusto Airoldi risponde alle tante domande arrivate nelle ultime ore sul fronte dell’emergenza Covid in città. “Ho chiamato l’Ats per conoscere con precisione le direttive e quanto prevede la normativa per i sindaci. Appena ci verranno fornite le credenziali inizieremo a fornire ai cittadini informazioni dettagliate sull’evoluzione della situazione in città sempre con il rispetto della privacy dei contagiati e delle direttive delle autorità sanitarie”.

Un tema di cui il primo cittadino ha parlato anche nella sua lettera ai saronnesi per rimarcare l’impegno per la città per l’ospedale e i servizi di pre e post scuola senza appunto dimenticare l’attenzione per l’emergenza in corso.

(foto archivio: il sindaco Airoldi al mercato)