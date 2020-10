TRADATE – E’ la rete di Ferrenti al quarantesimo del primo tempo che decide la sfida, per la terza giornata di Prima categoria (nel girone A), fra Tradate e Canegrate. Da parte di Ferrenti la deviazione vincente su assist in area, il gol che vale la partita è stato segnato in questo modo. Molte le emozioni in questa gara, giocata a viso aperto da entrambe le parti con il Tradate che è comunque riuscito a centrare l’obiettivo, quello dei tre punti; proseguendo dunque positiva la propria stagione agonistica 2020-2021.

Tradate-Canegrate 1-0

TRADATE: Martignoni, Ferrenti, Ciambelli, Galluzzo M., Villa, Moretti, Lattuada, Monticelli, Stefanazzi, Spadaccino, Knouzi. A disposizione: Zerboni, Galluzzo D., Sala, Fiorino, Dama, Fiorito, Boldini, Guerrini. All. Fera.

CANEGRATE:Longaretti, Luci, Caliendo, Sommaruga, Tallarico, Cattaneo, Moro, Gliro, Epoli, Ceresani, Rondanini. A disposizione: Lualdi, Mangiagico, Colombo F., Colombo S., Beretti, Ciapparelli, Crespi, Cioppa, Stretti. All. Ignelzi.

Arbitro: Bacchetta di Monza.

Marcatori: 40’ pt Ferrenti (T).

(foto archivio)

12102020