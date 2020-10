SARONNO – Appuntamento lunedì alle 12 nella sala del Bovindo di Villa Gianetti, sede comunale di rappresentanza in via Roma, per la presentazione della nuova Giunta civica: dopo una serie di consultazioni e valutazioni il sindaco Augusto Airoldi ha infatti sciolto tutte le riserve e nella giornata di domani presenterà dunque ufficialmente la sua squadra. Evento, anche per via dell’emergenza covid, riservato alla stampa e che si svolgerà con tutte le cautele del caso, seguendo le prescrizioni delle autorità sanitarie contro la diffusione del virus.

Airoldi ha vinto al recente ballottaggio, sostenuto dalle liste Airoldi sindaco, Pd, [email protected] e Obiettivo Saronno ed in alleanza con Con Saronno, Italia viva e Più Europa, battendo il sindaco uscente, il leghista Alessandro Fagioli. Gli assessori dovrebbero essere 7, compreso un “esterno” scelto al di fuori del mondo della politica.

(foto archivio: il sindaco Augusto Airoldi con la direttrice de ilSaronno, Sara Giudici, durante una recente intervista)

