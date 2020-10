SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Azione, movimento fondato da Carlo Calenda che ha corso nell’ultima tornata elettorale, in merito alla presentazione della Giunta del sindaco Augusto Airoldi avvenuta ieri in Villa Gianetti.

Azione nasce con l’intenzione di riportare al centro della politica un metodo di lavoro, liberandola da impedimenti ideologici e vuota propaganda. Per questo, auguriamo alla nuova Giunta un “buon lavoro”, sperando che svolga la sua azione di governo della città con coerenza, impegno e pragmatismo.

Ci impegniamo a collaborare attivamente, specialmente in alcuni ambiti per noi prioritari (educazione, cultura, trasporti e ambiente), raccogliendo dati, sviluppando analisi e avanzando proposte concrete, come promesso ai nostri elettori e a tutti i cittadini fin dal giorno della nostra fondazione.

(foto archivio: il gruppo di Azione con i candidati dell’ultima tornata elettorale)