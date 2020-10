SARONNO – Radiorizzonti prosegue il suo corso, con tantissimi programmi pronti a soddisfare ogni gusto. L’appuntamento della settimana è fissato per la Festa del Trasporto: Domenica 25 Ottobre alle 16.30 l’emittente si collegherà con la piazza Libertà di Saronno per trasmettere in diretta l’esposizione del crocifisso in occasione della Festa del Trasporto. Il giorno successivo, Lunedì 26 Ottobre alle 18.15 va in onda la messa dalla Prepositurale con i preti nativi o che hanno svolto il loro ministero a Saronno. Presiederà la celebrazione don Angelo Centemeri in occasione del sessantacinquesimo anniversario di sacerdozio. La settimana prosegue con mercoledì 21 ottobre, alle 11.03, con replica alle 19.44, Iaia Barzani intervista Gianni Canova, critico cinematografico e curatore della mostra fotografica a 60 anni dall’uscita del film Psyco di Alfred Hitchcock in svolgimento all’Arengario di Monza. Un altro appuntamento importante lo troviamo venerdì 16 ottobre, con “Il Vangelo della Domenica” assieme a Don Federico Bareggi, ed a seguire “Popoli”, notizie dal mondo che gli altri non raccontano, a cura di Igea. A seguire, il giorno dopo, sabato 24 ottobre, alle 10.29, con replica alle 19.13, Gianni Branca ed il suo consueto appuntamento con “Dalla Parte del Cittadino”, con come ospite per questa settimana, il sindaco di Uboldo, Luigi Clerici. Per terminare una settimana ricca di appuntamenti il consueto appuntamento del lunedì, alle 9.30, a cura del prevosto di Saronno Don Armando Cattaneo e Carlo Legnani, ed a seguire, alle 10.29, con replica alle 19.13, “Match Point”, la trasmissione di sport locale e nazionale, a cura di Paolo ed Agostino.

Martedì 20 ottobre – Per iniziare la giornata alle 9.30 all’interno del consueto “Buona giornata” Maria Grazia Buzzetti darà utili consigli di giardinaggio. Alle 10.29, con replica alle 19.18, Pinuccia e Sergio stuzzicano l’appetito con le loro ricette culinarie. Mercoledì 21 ottobre – La giornata parte alle 9.30 con Gianni Branca che, all’interno del consueto “Buona Giornata”, intervista Nicoletta Bortolotti, autrice del Libro “Disegnavo Pappagalli verdi alla fermata della metro”. Alle 10.29, con replica alle 19.13, Elvira Ruocco conduce “Il gioco dei perchè”. A seguire alle 11.03, con replica alle 19.44, Iaia Barzani intervista Gianni Canova, critico cinematografico e curatore della mostra fotografica a 60 anni dall’uscita del film Psyco di Alfred Hitchcock in svolgimento all’Arengario di Monza.

Giovedì 22 ottobre – Alle 10.29, con replica alle 19.13, Gabriella ed Emilio ospitano Aldo Terrieri della Protezione Civile. E per finire il giovedì, alle 11.29, con replica alle 21, si va al cinema con “Appuntamento al cinema”, rassegna dei film in programmazione nelle sale a cura di Gianni Branca con la partecipazione di Michele La Porta e Vittorio Mastrorilli. Venerdì 23 ottobre – Per iniziare la giornata alle 10.29, con replica alle 19.13, all’interno dello spazio di “Non solo cultura”, Iaia Barzani intervista Giancarlo Chirico filosofo per bambini ricorderà Gianni Rodari a 100 anni dalla nascita. Eleonora Carta, scrittrice, parlerà di Aghata Christie a 130 anni dalla nascita, Alberto Pellai, medico psicoterapeuta autore del libro “Mentre la tempesta colpiva forte – quello che noi giocatori abbiamo imparato in tempo di emergenza” e Daniela Pizzagalli con i consigli di lettura. Alle 11.29, con replica alle 21, ci sarà l’appuntamento settimanale con “Il vangelo della domenica” con Don Federico Bareggi, a seguire “Popoli”, notizie dal mondo che gli altri non raccontano, condotto da Igea.

Sabato 24 ottobre – Per iniziare la giornata, alle 10.29, con replica, alle 19.13, Gianni Branca ospita, all’interno del consueto “Buona Giornata”, Luigi Clerici, sindaco di Uboldo. Alle 11.29, con replica alle 21, “Nel blu dipinto di blu”, programma musicale a cura di Massimo Tallarini.

Domenica 25 ottobre – Per iniziare la giornata alle per iniziare la giornata alle 8.57 andrà in onda “Parole in versi” a cura di Marisa Colmegna. Alle 11.30, con replica alle 21, va in onda il programma “Radiorizzonti express, Pussée che fatt speteguless” fatti, ricordi, emozioni in chiave ironica raccontati da Gigi e Linda. A seguire alle ore 14.30 il consueto “Liberi tutti” a cura di Daniele Sbriglio. E per concludere la settimana con il sorriso alle ore 21.30 “Uazzanane Sunday Night”.

Lunedì 26 ottobre – Per iniziare la giornata alle 9.30, appuntamento con il Prevosto di Saronno, Don Armando Cattaneo, a cura di Carlo Legnani. A seguire alle 10.03, appuntamento con Sara Giudici, direttrice de “IlSaronno.it”, e le news da Saronno e dintorni. Dopodichè alle 10.29, con replica alle 19.13, “Match Point”, la trasmissione di sport locale e nazionale, a cura di Paolo ed Agostino. E per finire la giornata alle 11.29, con replica alle 21 Carla e Niva propongono “L’ABC delle erbe e le loro virtù”.

Da lunedì a sabato alle ore 8.17 e 10.23 e la domenica alle 8.40 va in onda “L’Agenda di Radiorizzonti”

