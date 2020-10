VARESE / GALLARATE / BUSTO ARSIZIO – Anche oggi i dati della provincia di Varese superano i 200 positivi nelle ultime 24 ore. Particolarmente colpite, oggi, la città di Varese, che conta 43 nuovi contagi – raggiungendo, così, la quota di 645 contagi da inizio pandemia.

Salgono anche Busto Arsizio e Gallarate, che rispettivamente segnalano +17 e +9 positivi nelle ultime 24 ore.

Ecco i dati nelle località da inizio pandemia (tra parentesi i dati di ieri per un confronto):

Varese: 645 (602)

Busto Arsizio 667 (650)

Gallarate 443(434)

Qui i dati del Saronnese

Sono 4.125 i nuovi positivi con 36.416 tamponi effettuati, per una percentuale pari all’11,3 per cento. “Anche oggi i dati sono preoccupanti ed evidenziano, come purtroppo avevamo previsto, una situazione di criticità generalizzata che deve essere affrontata con l’assoluto rispetto delle regole e grande senso civico”. Così il direttore generale dell’assessorato al Welfare, Marco Trivelli, commenta i dati di oggi. “Il forte incremento dei positivi in rapporto al numero dei tamponi effettuati – prosegue Trivelli – e l’aumento dei ricoveri indicano che la strada delle restrizioni intrapresa è necessaria”.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio)

2110202