Covid, i contagi: Caronno Pertusella sale ancora

CARONNO PERTUSELLA – Nuova giornata, quella odierna, nel segno dell’incremento dei casi covid a Caronno Pertusella: +9 che porta il totale delle persone raggiunte dal virus, dall’inizio della pandemia, a 206.

Caronno Pertusella: 206 (195)

Sono 4.916 i nuovi positivi con 36.963 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 13,2 per cento. Si tratta del record di contagi in un giorno dall’inizio della pandemia.

Boom di casi in Brianza (+752), oggi, per quanto riguarda i nuovi contagi da coronavirus; in linea con gli ultimi giorni e quindi sempre alte le province di Varese (+301) e Como (+206) anche se l’epicentro di questa seconda andata rimane la provincia di Milano con +2399 casi ed in particolare la città di Milano, +1.126 casi.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: una cerimonia in Municipio a Caronno Pertusella)

23102020