SARONNO – Iper-afflusso di pazienti bisognosi di cure all’ospedale di piazza Borella a Saronno: lo riferisce Sky Tg24 citando un dispaccio di Areu Lombardia, il coordinamento per le emergenze sanitarie. Il nosocomio saronnese è nell’elenco delle 7 strutture sanitarie in “stress” per il forte afflusso di persone, con dato aggiornato alle ore 18: oltre a Saronno, nella stessa situazione il Policlinico di Milano, il San Raffaele ed il Sacco sempre a Milano, oltre al sempre milanese “San Carlo e San Paolo”.

Fuori dal capoluogo regionale, appunto Saronno e l’ospedale di Rho e di Cernusco sul Naviglio. Areu parla di “situazioni critiche per l’iper afflusso alle ore 18”. Oggi a Saronno stati stati registrati altri +46 casi di positività al covid.

