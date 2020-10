SARONNO – Non una buona giornata, pure oggi, per quanto concerne i dati covid di Saronno, che anzi anticipa e, in termini di percentuale, peggiora quelli già pessimi di Lombardia e Varesotto. Insomma, anche oggi una crescita consistente dei nuovi casi di positività al coronavirus, rilevata dalle autorità sanitarie e resa nota nell’ambito del giornaliero bilancio di Regione Lombardia. In questo caso si parla di +48 nuovi casi, che portano il totale locale a 787 cittadini colpiti dal virus dall’inizio della pandemia.

Saronno: 787 (739)

Anche a Caronno Pertusella e nelle Groane oggi una crescita consistente dei casi.

In Lombardia sono 1.567 i nuovi guariti-dimessi e 8.960 i positivi, con un nuovo record di tamponi effettuati (46.892), per una percentuale pari al 19,1. Oggi in Italia sono stati complessivamente registrati 31.084 nuovi casi.

Oggi si registrano altri +2682 casi di positività al coronavirus fra le province di Varese, Como e Monza Brianza. Ma la maggior parte dei contagi anche oggi sono stati segnalati nel Mllanese ed in particolare a Milano città.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

