Abitatori del tempo: in diretta streeming gli appuntamenti della rassegna filosofica

LIMBIATE – Resta confermata, con una diretta streeming, la rassegna filosofica “Abitatori del tempo”, parte integrante di un progetto culturale studiato in sei comuni della provincia di Monza e Brianza, tra cui Limbiate.

La rassegna, organizzata dall’associazione Albo Versorio e patrocinata dai comuni di Limbiate, Cesano Maderno, Nova Milanese, Desio, Agrate, Villasanta e dalla Regione Lombardia, è visibile sui canali youtube dell’associazione culturale stessa e di RadioBinario7, alle 18.30, nelle seguenti date: 6, 8, 12 (l’appuntamento limbiatese su “Emergenza e tramonto dell’Occidente” con Umberto Galimberti ed Erasmo Silvio Storace), 13, 19, 26 e 27 novembre.

Filo conduttore delle serate saranno i principali temi di attualità legati all’emergenza sanitaria, affrontati attraverso un taglio ampio e uno sguardo filosofico sul tempo presente.

L’iniziativa prevede incontri di natura filosofica in forma dialogica: saranno un’occasione per valorizzare il territorio e coinvolgere la cittadinanza attraverso la cultura, in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore e con ingresso contingentato.

31102020