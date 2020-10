TURATE – Grave incidente stradale ieri mattina in via De Gasperi a Turate: si sono scontrati un furgone ed un camion cassonato e quest’ultimi si è ribaltato su un fianco. E’ andata bene ai conducenti, che hanno riportato solo lievissime escoriazioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la strada è rimasta a lungo chiusa, sia per rimuovere i detriti e sia per la difficoltà di spostare il camion: è stato necessario l’intervento di una autogru.

Sul luogo del sinistro è intervenuta anche la polizia locale turatese, che ha deviato il traffico ed i cui agenti si sono quindi occupati di eseguire tutti i rilievi del sinistro al fine di chiarire con precisione la dinamica e mettere a fuoco le eventuali responsabilità di quel che è successo. Gli accertamenti sono quindi in corso da parte della vigilanza urbana del comando di Turate.

(foto archivio: un mezzo dei vigili del fuoco)

31102020