SARONNO – “Visto l’eco dato alla mia precedente lettera al Sindaco Augusto Airoldi da IlSaronno mi sembra giusto raccontare pubblicamente anche la seconda puntata”.

Inizia così la notq condivisa da Fabio Pagani (Azione) in merito al servizio pre e post scuola.

Oggi i bambini di 3 scuole elementari (ne deduco che nelle altre il servizio sia già partito) hanno ricevuto una nuova comunicazione dall’Istituzione Zerbi per valutare l’eventuale interesse di tutte le famiglie (non solo quelle che avevano aderito mesi fa in una situazione di assoluta incertezza non molto diversa dall’attuale) alla riattivazione del pre-post scuola!

E’ pur vero che a fine ottobre in tante famiglie si saranno già organizzate, che la situazione epidemiologica è da far tremare i polsi e cara grazia se si riuscirà a portare avanti l’anno scolastico così come sta andando, ma ci tengo a ringraziare l’Amministrazione e l’Istituzione Zerbi per avere fatto un passo indietro e aver provato a verificare l’interesse ad oggi di tutti i genitori, così come avevo auspicato.

Che in questo contesto emergenziale ci siano le condizioni per attivarlo o no (almeno 10 iscritti per scuola, scrive l’Istituzione Zerbi), a questo punto i genitori potranno ritenere a ragione che l’Amministrazione abbia dimostrato la giusta sensibilità per i problemi di conciliazione scuola-lavoro di molte famiglie lasciando loro la scelta finale.

Grazie, da genitore e da componente di Azione Saronno