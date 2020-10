SARONNO – “Non siamo negazionisti siamo qui con la mascherina consapevoli della situazione difficile ma bisogna dire di no ai provvedimenti del governo che rischiano di mettere in ginocchio l’economia. Sappiamo che in Lombardia sará difficile ma bisogna iniziare a far sentire la voce di chi vuole difendere chi lavoro”

È la dichiarazione di Pasquale Pagano che ha organizzato la protesta contro Dpcm e i provvedimenti sulle chiusure.

È arrivato in piazza con uno striscione con lo slogan “Distruggete il virus, non l’economia”.

A poco a poco alcune persone si sono avvicinate per conoscere le motivazioni della protesta.

(in foto: lo striscione dei manifestanti)

31102020