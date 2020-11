VARESE – Ancora numeri da capogiro in provincia di Varese per quanto riguarda i nuovi casi positivi al coronavirus, oggi +1.192; consistente anche il dato della Brianza, +838 mentre elevato ma più basso è il Comasco, +459. In totale fra Varesotto, Comasco e Brianza sono +2489. Quasi mille casi nella città di Milano.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 2.829, di cui 999 a Milano città;

Bergamo: 185;

Brescia: 99;

Como: 459;

Cremona: 107;

Lecco: 169;

Lodi: 58;

Mantova: 230;

Monza e Brianza: 838;

Pavia: 294;

Sondrio: 150;

Varese: 1.192.

Sono 2.539 i nuovi guariti o dimessi e 6.804 i positivi, con 32.337 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 21 per cento. Aumentati rispetto allo scorso fine settimana il numero dei tamponi eseguiti, sono aumentati anche i casi di positività scoperti. Quaranta persone oggi hanno avuto bisogno della terapia intensiva.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

03112020