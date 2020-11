SOLARO – L’Amministrazione comunale avvisa che domani giovedì 5 novembre il mercato settimanale verrà svolto regolarmente.

Sempre alla luce della situazione attuale compito di ambulanti e clienti è quello di garantire il massimo rispetto delle norme anticontagio.

Nello specifico serve garantire la pulizia e disinfezione delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di vendita; è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani; messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco; rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro, rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico; Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.