SOLARO – Stasera, mercoledì 29 gennaio alle 21, si terrà l’assemblea pubblica nella sala polifunzionale di via San Francesco proposta dall’Amministrazione per illustrare nel dettaglio l’intervento di riqualificazione che sarà realizzato nel periodo estivo alla scuola elementare Mascherpa in via San Francesco.

“Nel nostro programma elettorale – hanno spiegato ieri sera il sindaco Nilde Moretti e l’assessore Cristian Caronno – abbiamo indicato tra i nostri progetti importanti interventi di manutenzione sulle scuole cittadine”. In autunno l’assessore con delega ai Lavori Pubblici ha incontrato i genitori sul tema delle infiltrazione nel plesso Mascherpa che ospita 10 classi e sulla Pirandello. Sono stati realizzati i primi sopralluoghi per studiare gli interventi e questi hanno scoperto la presenza di amianto nel pavimento della scuola elementare. La Giunta ha investito su un’analisi approfondita per valutare la situazione e avere un quadro di come intervenire: “Ci siamo da subito attivati anche con il preside per essere pronti a spostare le classi in caso di necessità”. Ma così non è stato.

I dati confermano che “la pavimentazione contiene, in minima concentrazione e con un’esposizione accettabile (secondo parametri Oms / Who) per la salute delle persone, di amianto. Si tratta di vinil-amianto una particolare pavimentazione in “matrice compatta”, e dunque meno pericolosa dell’amianto in “matrice friabile”. La concentrazione non è tale da richiedere la rimozione immediata dell’intera pavimentazione, ma il Comune, una volta espletati tutti gli obblighi burocratici, compresa la comunicazione agli organi competenti, ha comunque deciso di intervenire in modo radicale che sarà realizzato nel periodo estivo.

“Informato il preside oggi sarà la volta di cittadini e genitori con un’assemblea pubblica – conclude il sindaco Moretti – in cui si parlerà degli interventi e di quanto fatto dal Comune finora. Parleremo anche dei progetti futuri che partiranno dalla ricerca prima nelle scuole poi plessi comunali dell’eventuale presenza di amianto”.

(per la foto si ringrazia Francesca Matteu)

29012020