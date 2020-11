ORIGGIO – Pure oggi in crescita il dato dei nuovi contagi da coronavirus ad Origgio, in linea con gli altri paesi della zona. Per quanto riguarda il paese si parla, in base ai dati diffusi nel tardo pomeriggio da Regione Lombardia, di +14 nuovi casi che portano il totale dall’inizio della pandemia a 230.

Origgio: 230 (216)

Incremento anche a Cislago. Ancora aumenti consistenti nelle Groane, come a Limbiate.

Scende dal 21 per cento di ieri al 17,7 di oggi il rapporto fra tamponi effettuati (43.716) e i nuovi positivi 7.758. I guariti/dimessi sono 1.495. I decessi che sono stati registrati oggi sono +96 per un totale complessivo in Lombardia di 17.848.

Scende il totale dei nuovi casi positivi al coronavirus oggi, fra Varesotto, Comasco e Brianza dove comunque si contano altri +1962 casi.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: sanificazione alla scuola elementare di Origgio)

04112020