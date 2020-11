SARONNO – In questa rinnovata fase di emergenza sanitaria, ancora una volta Croce Rossa Italiana – Comitato di Saronno si mette a disposizione dei Comuni di Saronno e di Origgio per effettuare il servizio di consegna gratuita a domicilio di spesa e farmaci per persone fragili, senza rete di supporto familiare, con un’età superiore ai sessantacinque anni o in difficoltà perché in quarantena presso il proprio domicilio.

A Saronno il servizio di consegna sarà attivo da sabato 7 novembre. La prenotazione delle consegne andrà effettuata dalle 9 alle 12:30, dal lunedì al venerdì, chiamando il Comune al numero dedicato 02 250 62 805 (già pronto a ricevere telefonate da mercoledì 4 Novembre).

A Origgio la prenotazione delle consegne andrà effettuata contattando direttamente Cri Saronno nei giorni di lunedì, martedì e venerdì, dalle 14 alle 19:30, al numero 02 96 70 44 34. Il servizio di consegna sarà effettuato dai volontari incaricati nelle giornate di sabato e domenica.L’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Origgio resta a disposizione per ulteriori informazioni al numero 02 96 95 11 59.

Il costo della spesa e degli eventuali farmaci a pagamento sarà a carico del richiedente e che i volontari incaricati di Croce Rossa Saronno mostreranno apposite credenziali di riconoscimento.