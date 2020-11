Nuova rotonda in centro: viabilità provvisoria e deviazioni a Limbiate

LIMBIATE – Da oggi 6 novembre e sino a fine lavori la viabilità del centro di Limbiate sarà modificata in maniera rilevante a causa dei lavori di messa in sicurezza dell’incrocio in piazza Cinque Giornate.

Con il progetto di incidentalità, che ha ottenuto un cospicuo finanziamento da Regione Lombardia, l’amministrazione limbiatese intende introdurre migliorie viabilistiche in quelle aree del territorio dove maggiore è il rischio di incidenti: prima è stata introdotta una rotonda a “doppio occhio” all’incrocio tra via Monte Bianco, via F.lli Cairoli e via Monte Generoso, e da oggi il cantiere si sposta in piazza Cinque Giornate, dove verrà realizzata una nuova rotonda. Il progetto si concluderà poi con la sistemazione del tratto stradale che unisce le due rotonde (marciapiedi, pista ciclabile e spartitraffico).

Vista l’importanza dell’intervento e la centralità del cantiere, il traffico sarà deviato e la viabilità verrà modificata attraverso un’inversione del senso di marcia di via Monte Cengio e via Garibaldi (nel tratto compreso tra via Monte Cengio e via Monte Generoso), un’inversione del senso di marcia di via Fiume (nel tratto compreso tra viale dei Mille e via Zara) e lo spostamento della fermata bus di via Monte Bianco fronte municipio (dal 9 novembre): per i bus diretti a nord, in via Garibaldi, all’intersezione con via Monte Cengio, e per i bus diretti a sud in via Garibaldi all’intersezione con via Monte Generoso.

Per dare una corretta informazione anticipata a tutti i residenti e chiedere la loro collaborazione, l’amministrazione ha recapitato nei giorni scorsi una lettera in cui viene descritto l’intervento e illustrati i nuovi percorsi viabilistici.

