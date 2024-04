Cronaca

CESANO MADERNO – Ancora un episodio di violenza lungo la linea ferroviaria Saronno-Seregno: sono in corso le indagini dei carabinieri riguardo ad un fatto accaduto lo scorso fine settimana nel tardo pomeriggio. Attorno alle 18.30 a dare l’allarme sono stati alcuni viaggiatori, c’era una persona a terra sulla banchina ferroviaria e molto sangue.

Sono intervenuti carabinieri, polizia ferrovia, ambulanza ed automedica ed è stato soccorso un 33enne originario dell’Egitto ed in Italia con regolare permesso di soggiorno: sarebbe stato sfregiato nel corso di una lite. Non è apparso in pericolo di vita ma il taglio era profondo ed è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza. Sono in corso le indagini per risalire all’aggressore (a quanto pare, un altro extracomunitario) e per chiarire tutti i contorni dell’accaduto.

Si tratta dell’ennesimo episodio di violenza che si verifica lungo la linea ferroviaria fra Saronno e la vicina Brianza.

(foto: la stazione di Cesano Maderno)

22042024