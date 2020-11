ORIGGIO – Dopo la scuola elementare è stata la volta degli arredi dei parchi giochi. Come annunciato dal sindaco Evasio Regnicoli ìl Comune, su disposizione dell’unità di crisi locale, presieduta proprio dal primo cittadino prosegue nell’attività di sanificazione degli spazi pubblici, scuole e parchi.

L’intervento è stato realizzato negli ultimi giorni con la collaborazione della protezione civile di Uboldo. L’obiettivo è quello di garantire ultermente la sicurezza dei più piccoli anche quando utilizzano i giochi dei parchi cittadini che comunque sono sorvegliati speciali in modo che non si creino assembramenti.

“Ricordiamoci, però – concludono dalla maggioranza – che per quanto l’Amministrazione comunale possa mettere in campo (e l’impegno non mancherà), per sconfiggere questo virus è necessaria la responsabilità di ognuno di noi”.

La nota di conclude con un appello a rispettare tutte le regole e norme anticontagio “lavarsi spesso le mani, indossare sempre la mascherina. mantere la distanza di sicurezza”.

(foto: alcune immagini della sanificazione)