SARONNO – Tra i vari aspetti presi in considerazione per il contenimento dei contagi da Covid c’è anche la gestione della raccolta differenziata. Come avvenuto in occasion del primo lockdown l’Amministrazione comunale ha rilanciato le modalità di raccolta dei rifiuti studiate con Amsa sulla base delle indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità, per raccogliere e gettare correttamente i rifiuti in questa fase di emergenza sanitaria:

Se NON sei positivo al tampone e NON sei in quarantena:

Continua a fare la raccolta differenziata come hai fatto finora separando correttamente i rifiuti (organico, carta, plastica, vetro, lattine ecc.).

Se hai usato fazzoletti, mascherine e guanti, gettali nella raccolta indifferenziata (residuo secco)

Per i rifiuti indifferenziati utilizza due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l’altro) all’interno del contenitore che usi abitualmente in casa

Chiudi bene il sacchetto dei rifiuti indifferenziati e gettalo come fai abitualmente nel contenitore per la raccolta dell’indifferenziato (sacco trasparente neutro)

Se sei POSITIVO al tampone o in QUARANTENA obbligata:

Non differenziare più i rifiuti di casa tua.

Utilizza due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l’altro) all’interno del contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata nella tua abitazione

Tutti i rifiuti (plastica, vetro, carta, umido, lattine e secco) vanno gettati nello stesso contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata (residuo secco).

Anche i fazzoletti o i rotoli di carta, le mascherine, i guanti e i teli monouso vanno gettati nello stesso contenitore per la raccolta indifferenziata.

Indossando guanti monouso chiudi bene i sacchetti senza schiacciarli con le mani utilizzando dei lacci di chiusura o nastro adesivo.

Una volta chiusi i sacchetti, i guanti usati vanno gettati nei nuovi sacchetti preparati per la raccolta indifferenziata (due o tre sacchetti possibilmente resistenti, uno dentro l’altro). Subito dopo lava le mani.

Gli animali da compagnia non devono accedere nel locale in cui sono presenti i sacchetti di rifiuti

Ricordiamo che è possibile contattare il Servizio Clienti AMSA al numero 800 332299 o attraverso il canale online dedicato alle richieste di informazioni e segnalazioni.