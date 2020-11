SARONNESE – Il Natale è una festa che ha un valore universale. Quest’anno in modo particolare si sente il bisogno di creare un’atmosfera e un clima di grande coesione sul territorio. Quello che stiamo vivendo è sicuramente un momento difficile per tutti noi, siamo tutti messi alla prova ed è proprio per questo che il DID ha fortemente voluto questo progetto sotto un’unica regia.

“Il risultato ottenuto dopo mesi di lavoro è un importante traguardo perché per la prima volta le 5 amministrazioni hanno scelto di affidare il progetto delle luminarie al DID” spiega Schipilliti, Vicepresidente DID. “Sotto l’attenta direzione e nella più totale collaborazione con le amministrazioni il DID coordinerà l’installazione delle luminarie e l’accensione delle stesse previste per domenica 29 novembre.

L’iniziativa è stata estesa, a titolo facoltativo, a tutti i commercianti ed è stata presentata in una videocall martedì scorso. Aumentare il numero di filari per poter raggiungere più aree dei nostri paesi è il nostro obiettivo. Ringrazio fin da ora tutte le attività che raccoglieranno il nostro invito e che già hanno aderito alla campagna “Illumina il natale dimostrando così grande senso di adesione e di responsabilità nei confronti della comunità.

“Un secondo progetto è arrivato alla sua definizione” aggiunge Rachele Grassi, presidente del DID,

“Il contesto che stiamo vivendo ha risollecitato il servizio di consegna a domicilio. Il DID ha coordinato la realizzazione di una lista unica tra i 5 comuni per permettere alle attività di raggiungere i propri clienti a casa. Un servizio a primo avviso semplice ma che inverte completamente le dinamiche di acquisto. Non è il cliente ad andare in negozio ma viceversa è il commerciante a raggiungere le nostre case e questo è possibile grazie a tutti gli strumenti che i commercianti hanno messo in atto per far vedere e scegliere i propri prodotti: la piattaforma www.puntoshop.eu, le videochiamate, la gestione costante dei social. E’ un momento critico e le prossime settimane lo saranno ancora di più; la coesione è oggi più che mai un punto di forza da sostenere e questo è il nostro obiettivo”