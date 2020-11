LIMBIATE – Tanto fumo…per nulla.

Sono stati allertati con urgenza i soccorsi in via Pietro Micca nel pomeriggio di ieri 10 novembre per una nube di fumo che si è propagata da un condominio.

Alle 17.30 sul posto si sono portate due pattuglie della Polizia locale di Limbiate e un mezzo dei Vigili del Fuoco, che hanno avuto accesso ai locali in cui vengono ricoverati i veicoli del condominio di via Pietro Micca.

I soccorritori hanno individuato il box da cui usciva tanto fumo e hanno iniziato ad aspirare con la ventola quanto potevano, fino a quando il proprietario è stato raggiunto ed invitato ad aprire il locale: il fumo proveniva dalla sua motozappa, rimasta accesa a lungo e poi rinchiusa nel box ancora fumante.

Un’ora più tardi l’allarme è rientrato tutto è tornato alla normalità.

11112020