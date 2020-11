SARONNO – “Con 1554 Saronnesi contagiati sino ad oggi durante la pandemia, la nostra città è arrivata ad una non invidiabile altissima percentuale”.

Inizia così il pensiero condiviso ieri sera dal presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli.

“Il nemico è invisibile e insidioso. Dobbiamo proteggerci, seguendo rigorosamente le regole: igiene personale, disinfezione, mascherina, distanziamento sociale, nessun assembramento, non uscire di casa se non per comprovate ragioni di lavoro, di salute, di approvvigionamento, avvertire subito il proprio medico di famiglia in caso di sintomi, anche dubbi, senza intasare i pronto soccorso.

Stiamo vivendo una fase delicata, che vede la nostra comunità duramente colpita. Occorre reagire con spirito forte e ottimista: solo se ci impegneremo tutti seriamente, riusciremo a passare oltre.

Anche i consiglieri comunali osserveranno le regole del distanziamento sociale e terranno da remoto le riunioni della conferenza dei capigruppo e le adunanze del consiglio, in perfetta sicurezza.

Le sedute saranno trasmesse per radio (e forse in streaming), così da garantire ai Saronnesi di prendere parte da casa a queste riunioni, nell’esercizio della democrazia. Stringiamo i denti e collaborariamo tutti per la salute e la salvezza dei Saronnesi. Insieme sarà possibile!”.