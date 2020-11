LIMBIATE / CESANO MADERNO / BARLASSINA – Prosegue la crescita dei contagi anche nei principali centro delle Groane, come confermato dai dati locali che sono stati resi noti nel tardo pomeriggio odierno da Regione Lombardia. Per quanto riguarda Limbiate si registra un incremento di +57 nuovi casi, numero analogo per Cesano Maderno; +6 anche a Barlassina.

Ecco il quadro del contagio in zona, fra parentesi il dato del giorno prima:

Limbiate 1.898 (1.841)

Cesano Maderno 1.681 (1.624)

Barlassina 316 (310)

Monza 4.959 (4.858)

Desio 1.862 (1.805)

Seregno 1.839 (1.810)

Lissone 1.897 (1.853)

Brugherio 1.435 (1.397)

Giussano 1.141 (1.120)

Nelle province risale, anche a dispetto del minor numero di tampono effettuato di domenica, il dato dei nuovi casi positivi al coronavirus in provincia di Varese (+723 contro +684 di ieri); scende in Brianza (oggi +764, ieri +1.140) e sono decisamente in calo quello del Comasco (oggi +193, ieri +425).

In Lombardia i tamponi effettuati oggi sono 18.037, i nuovi positivi 4.128. Il rapporto è pari al 22,8 per cento. I guariti/dimessi sono 14.231. In Lombardia per il covid oggi si sono verificati +99 decessi; +120 le persone che hanno avuto necessità di cure ospedaliere non intensive, +18 i ricoverati in terapia intensiva.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

16112020