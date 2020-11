CARONNO PERTUSELLA – Riceviamo e pubblichiamo integralmente la mozione protocollata da Mattia Alfonsi e Michele Variato consiglieri della Lega in merito alla richiesta all’Amministrazione di istituire un punto tamponi a Caronno Pertusella. (qui l’articolo in cui si spiega l’iniziativa)

Io sottoscritto, in qualità di Consigliere Comunale, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale, sono a chiedere alla S.V. di inserire all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale, in tempi ragionevoli e rispettosi dei diritti e delle prerogative d’azione dei Consiglieri, la presente mozione per impegnare il Sindaco e la Giunta alla possibilità di organizzare un punto tamponi “Drive Through”.

VISTO CHE

• I dati in costante crescita dei positivi al Covid-19 spingono alla necessità di eseguire un numero sempre maggiore di tamponi.

• I punti (anche privati) dove effettuare tutte le tipologie di tamponi, hanno tempi d’attesa sempre più lunghi.

• Non tutti hanno oltretutto la possibilità di spingersi in capoluoghi come Milano, Varese, Como per poter eseguire tali esami.

CONSIDERATO CHE

• il numero di scolaresche ed insegnanti che devono sottoporsi a tampone prima di rientrare in classe è in aumento, bloccando così per numerosi giorni intere famiglie in isolamento fiduciario.

• Tale seconda ondata sta coinvolgendo l’intero paese ma in particolare, sta colpendo duramente la nostra zona geografica, tanto da essere stati inseriti nell’ultimo DPCM del PDC come Lombardia zona Rossa.

• Tale emergenza sta mettendo letteralmente in ginocchio l’intero paese sia dal punto di vista sanitario che da quello economico.

EVIDENZIATO CHE

• Attualmente sono disponibili tamponi rapidi, con risposta immediata

IMPEGNA

Il Sindaco e la Giunta Comunale ad attivarsi per istituire un punto tamponi rapido (ove possibile) sul territorio comunale, in modalità Drive Through.

(foto archivio)