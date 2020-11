SARONNO – Legnano Web Tv racconta il Museo delle Industrie e del Lavoro Saronnese: il signor Di Monti ha guidato il tour attraverso la storia delle industrie saronnesi. Da Ferrovie Nord, alla Lazzaroni, passando per l’Isotta Fraschini, le immagini mostrano i preziosi ricordi delle industrie che hanno vissuto la città.

Nelle immagini, visibile anche il frutto della collaborazione tra IlSaronno e Francesco Fazio: un leggio in acciaio corten e acciaio inossidabile, a sostegno di un iPad che possa permettere ai visitatori di sfogliare i ricordi della città sulla testata de IlSaronno.

L’opera d’arte vede realizzate le basi e i binari in acciaio corten, mentre sono in acciaio inossidabile le traversine con i nomi di 12 aziende che hanno reso grande il nome della città di Saronno: dal basso si vede Ferrovie Nord, ripercorrendo poi la storia del lavoro saronnese si giunge a leggere il nome de IlSaronno, impegnato a raccontare la storia della città.

(in foto: il leggio di Francesco Fazio)

16112020