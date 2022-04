x x

GERENZANO – Appuntamento oggi e domani 2 e 3 aprile, e poi nel weekend del 9 e 10 aprile a Palazzo Fagnani di via Fagnani 14 a Gerenznao per la mostra di pittura, fotogradia e scultura “A riveder le stelle” che viene promossa dal gruppo artistico Liberamente. Inaugurazione della mostra sabato 2 aprile alle 16: Dario Ferrè presenterà l’iniziativa, seguirà un rinfresco. La mostra è aperta nei giorni 3, 9 e 10 aprile dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 19.

Gli autori presenti alla esposizione

Per la pittura espongono Antonia Bonsignori, Olga Capalbo, Marilena Checchi, Carmelina D’Agati, Francesco Ferro, Claudia Gaetani, Pier Angelo Gianni, Alberto Grassi, Marinella Grisetti, Maria Angela Mognoni, Rosa Munizza, Maria Palma Pagliaro, Aneta Rogalska e Fernando Spanò; per la fotografia e arte digitale Stefano Bon, Beppe Borghi, Chiara Guzzetti e Sergio Marranzano; mentre per la scultura Francesco Fazio.

(foto archivio: l’artista Francesco Fazio)

