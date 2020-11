Obiettivo Saronno: Francesco Porrello nuovo membro del direttivo

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Obiettivo Saronno sul direttivo del sodalizio.

Francesco Porrello, classe 1991 e da sempre molto attivo nell’Associazione Obiettivo Saronno, da ieri è membro ufficiale del Consiglio Direttivo della stessa Associazione, eletto all’unanimità dall’Assemblea dei Soci, che subentra così ad un membro dimissionario.

Porrello fa parte da tempo della larga schiera dei “giovani” di cui Obiettivo Saronno può farsi vanto fin dalla sua costituzione; molto attivo e impegnato sul territorio – e nella recente campagna elettorale – Francesco si è da sempre distinto per il suo piglio intraprendente e la sua attenzione alle problematiche della città.

“Mi sono candidato alla carica di consigliere perché sento che sia un modo per valorizzare in maniera ancora più solida l’impegno già preso con la città dal momento in cui ho scelto di entrare a far parte di Obiettivo Saronno, ormai più di un anno fa.

Questa occasione mi dà modo di ribadire due obiettivi importanti della nostra Associazione, costituitasi lista in occasione delle recenti elezioni e che ha superato abbondantemente il 12% dei consensi, risultato storico per una realtà civica saronnese.

Il primo è quello di adempiere incondizionatamente all’impegno politico legittimato dai cittadini che, scegliendoci, ci hanno permesso di entrare a far parte della maggioranza con la nuova amministrazione Airoldi: a loro va ancora il nostro grazie e il rinnovo della promessa di portare in consiglio la loro fiducia, sempre.

Il secondo obiettivo, legato indissolubilmente al carattere politico culturale dell’Associazione, è la promessa di mantenere attivo l’impegno a veicolare in ogni modo l’attenzione di tutti su temi che vanno oltre il carattere politico e puntano il focus esclusivamente su Saronno e i cittadini, orientandosi in special modo alle necessità contingenti: pensiamo ad esempio in particolare alla raccolta fondi per il MOOSS, che in questo drammatico periodo sta dando un aiuto concreto alle esigenze sanitarie.

Approfitto di questa occasione per ricordare la raccolta firme per il ripristino dei reparti dell’Ospedale di Saronno che, sebbene attualmente moderata per le restrizioni mirate al contenimento del contagio tra le persone, rimane attiva e continua nelle farmacie, aperte. Sarà ripristinata con modalità favorevoli non appena ci saranno le condizioni per farlo.

Ringrazio l’Assemblea dei Soci, che mi ha accolto all’unanimità, e in particolare gli altri membri del Consiglio – Novella Ciceroni (presidente), Luca Amadio, Cristiana Dho e Sara Roccabruna – insieme ai quali desidero rafforzare e rinnovare la promessa di cambiamento che Obiettivo Saronno ha fatto a tutti i cittadini.

Stiamo vivendo tempi duri e quanto mai impensabili, ma proprio questo è il momento di dimostrare che Obiettivo Saronno punta dritto alle esigenze della comunità saronnese: bisogna andare avanti e un giorno tutto questo sarà solo una difficile avventura, che però avremo affrontato concretamente e insieme “