Covid, in Lombardia i teatri non si fermano

MILANO – “In Lombardia i teatri non si fermano”. Con questo obiettivo la direzione generale dell’assessorato all’Autonomia e cultura di Regione Lombardia ha deciso di trasmettere in diretta streaming sul portale regionale una serie di spettacoli teatrali e così renderli fruibili, gratuitamente, a tutti. Gli appuntamenti, coordinati dalla Regione, si svilupperanno lungo due direttrici: gli eventi all’interno di ‘Opera Lombardia in streaming’ e le manifestazioni contenute nel cartellone denominato “In Lombardia lo spettacolo continua”.

Si parte con Opera Lombardia – Opera Lombardia raggruppa in un unico grande cartellone d’opera i 5 teatri di tradizione della Lombardia: il Teatro Grande di Brescia, il Teatro Sociale di Como, il Teatro Ponchielli di Cremona, il Teatro Fraschini di Pavia e la Fondazione Donizetti di Bergamo. Gli spettacoli, in fase di definizione in questi giorni, come detto, saranno visibili sul portale di Regione Lombardia.

Ecco il link per vedere gli spettacoli:

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-Informazioni/cittadini/cultura/spettacolo/in-lombardia-i-teatri-non-si-fermano

(foto: interventi di sanificazione al teatro di Saronno)

25112020