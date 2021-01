SARONNO – Rialza la testa la Pallavolo Saronno e lo fa nel debutto casalingo nel campionato di serie B. I ragazzi di Galimberti avevano bisogno di una reazione e questa è arrivata nella seconda giornata del sottogirone B1 nella sfida con i Diavoli Rosa Brugherio di Daniele Morato, già sconfitti nel match precedente dall’altra squadra della provincia di Varese (Caronno Pertusella, impegnata domani alle ore 18:00 contro lo Yaka Volley Malnate).

Tra le mura amiche del PalaDozio, i ragazzi di Igor Galimberti dimenticano la sconfitta contro lo Yaka Volley trovando un convincente successo per 3-0. I Diavoli Rosa Brugherio hanno alzato bandiera bianca con i seguenti parziali: 25-17, 25-21, 25-16.

Buona la seconda, quindi, per la Pallavolo Saronno, che avrà una settimana di tempo per preparare il match più atteso dell’anno: il derby con la Rossella ETS Caronno Pertusella. La grande sfida si giocherà sabato 6 febbraio alle 20:00 al Palazzetto dello Sport di Caronno Pertusella. Appuntamento da non perdere, visibile anche sulle pagine Facebook delle due società varesine.