SARONNO – E’ un sabato pomeriggio movimentato quello di oggi per la città degli amaretti dove poco dopo le 18 un’auto, Alfa Romeo, è entrata da piazza Libertà e dopo aver fatto slalom tra i pedoni, anche ad una certa velocità, si è schiantata contro la rastrelliera delle biciclette dopo aver abbattuto uno degli alberelli ed un paletto parapedoni. L’auto era inseguita dai carabinieri per aver “saltato” un posto di blocco.

Alcuni testimoni raccontano della fuga precipitosa a piedi del conducente e del passeggero. Uno dei due uomini in fuga, sempre secondo la ricostruzione di alcuni presenti, sarebbe stato raggiunto e fermato dai carabinieri presenti in forze con la polizia locale del comando di piazza Repubblica nei pressi del luogo dell’incidente. E dopo pochi minuti è stato fermato anche il secondo. Molti i saronnesi che hanno assistito agli arresto. Sono al momento in corso gli accertamenti sulla vettura che dovrà essere rimossa.

In un centro affollato l’arrivo dell’auto ha creato grande apprensione e sono molti i saronnesi che hanno visto l’auto schiantarsi e poi la fuga dell’automobilista e del passeggero. In tanti hanno seguito anche le operazioni dei carabinieri tanto che quando sono ripartite le pattuglie non sono mancati gli applausi dei presenti.

(sguono aggiornamenti)