CARONNO PERTUSELLA – Anche quest’anno Pallavolo Rossella Ets Caronno ha dato il suo contributo al progetto sociale di Maya Universe Academy. Si tratta di una realtà educativa fondata in Nepal nel 2011 con lo scopo di consentire alle famiglie meno abbienti di accedere ad una istruzione di qualità.

“L’accademia – come ricordano dal Caronno – è anche fortemente impegnata sul fronte della formazione delle donne locali per consentire loro di poter migliorare la propria condizione lavorativa. Un sentito ringraziamento al nostro Alessandro Masciadri ed a tutta la sua famiglia per l’impegno in questo importante progetto di solidarietà internazionale”.

La Rossella Caronno, che fa base al palazzetto dello sport di via Europa a Caronno Pertusella, è attualmente al primo posto in classifica nel campionato di pallavolo maschile di serie B.

(foto: la Rossella Ets Caronno capolista in serie B anche quest’anno si è data da fare per sostenere la Maya Universe academy del Nepal)

16122021