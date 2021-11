x

x

LIMBIATE – Non solo la vittoria in serie B sulla Besanese, 3-1, ma anche buoni risultati per lo Zeroquattro volley di Limbiate sono venuti dall’ampio settore giovanile. La Under 19 di Eccellenza ha infatti espugnato il campo del Kolbe di Legnano, 0-3; mentre la Under 15 ha vinto in trasferta contro il Desio Volley Brianza, 0-3.

Per la Under 17 d’Eccellenza la formazione limbiatese ha perso 1-3 in casa contro i Diavoli power mentre in serie D è arrivata la sconfitta in trasferta, 3-1, in casa dell’Argentia Gorgonzola. Per la 1′ divisione, sconfitta di misura in casa, 2-3, contro il Pcg di Bresso. La stagione è comunque solo nella fase iniziale ed anche per queste formazioni non mancheranno di certo le possibilità di riscatto, anche nel prossimo futuro.

(foto: la formazione Under 19 dello Zeroquattro volley, che nell’ultimo turno ha vinto la partita in trasferta a Legnano contro il Kolbe, con un netto 3-0)

19112021