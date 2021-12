x

CARONNO PERTUSELLA – Sale la febbre del derby, oggi alle 19.30 si affrontano la prima in classifica nel campionato maschile di volley serie B, l’Ets Rossella Caronno, e la Pallavolo Saronno seconda in graduatoria. Dunque, un partitone (che sarà proposto in diretta anche su Youtube sul canale della pallavolo caronnese).

A presentare il match il tecnico del Caronno, Claudio Gervasoni: “Quello col Saronno è un derby sentito, e sarebbe sentito in qualunque categoria ed in qualunque situazione di classifica. Il fatto che sia anche un incontro di vertice lo rende ancora più interessante ed a mettere ancora più sale è il fatto che da una parte e dall’altra ci siano parecchi ex. Il Saronno? Una squadra forte, con ambizioni, che ha fatto un mercato importante. Hanno tre punti meno di noi, in un girone tanto equilibrato al vertice. E’ una partita da affrontare a meglio sotto ogni punto di vista”.

