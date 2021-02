CARONNO PERTUSELLA – E’ arrivata all’Rsa Corte Cova la camera degli abbracci. L’iniziativa è stata fortemente voluta dall’Amministrazione comunale alla luce del difficile momento di pandemia che ha limitato fortemente l’accesso dei visitatori nelle strutture per anziani, e considerando il fatto che il benessere degli anziani e delle persone fragili che vivono lontano dai nuclei familiari per motivi di non autosufficienza è intimamente collegato anche alla loro sfera emotiva e la possibilità di poter incontrare i propri cari.

Così considerato che il fondo nazionale politiche locali ha destinato risorse per misure connesse alla pandemia, l’amministrazione comunale ha deliberato di finanziare l’installazione di una camera degli abbracci alla Rsa Casa Cova perché si possa permettere l’incontro in sicurezza tra i parenti e gli ospiti della struttura.

Con la mascherina e una barriera protettiva che tiene divisi ospiti e familiari, è comunque possibile abbracciarsi infilando le braccia negli spazi appositi, che vanno oltre lo strato protettivo.

“Il calore di un abbraccio e quella sensazione di vicinanza che tanto mancava – commentano di gestori della casa di riposo – è stata installata la Stanza degli Abbracci, donata dal Comune”. In questi giorni si è tenuta una piccola inaugurazione alla presenza del sindaco Marco Giudici.

