SARONNO – Pomeriggio difficile per gli operatori mobile italiani alle prese con una serie di disservizi a macchia di leopardo sia a livello del problema riscontrato sia per la collocazione geografica.

Secondo quando riportato da Libero Tecnologia “i più colpiti sembrano gli utenti di WindTre, ma molte segnalazioni arrivano anche da Poste Mobile (che si appoggia alla stessa rete Wind fino a fine marzo). Un numero di segnalazioni simile anche per TIM e leggermente inferiore per Vodafone e Iliad. Trascurabili, invece, le segnalazioni da parte degli utenti di Fastweb (rete Wind), Ho.mobile (rete Vodafone), Kena (rete TIM) Very Mobile (rete Wind)”.

Problemi si sono registrati anche nella città di Saronno dove diversi utenti Wind si sono trovato senza la possibilità di fare chiamate e con problemi con la connessione internet. Le segnalazioni si sono moltiplicate a partire dalla 17. L’ipotesi è quella di un problema tecnico sul quale però non sono ancora arrivate spiegazioni o notizie di interventi.

