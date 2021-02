VARESE – “Questa è parte della lunghissima lista di accesso agli atti, oltre cento, che abbiamo presentato in questi mesi a Regione Lombardia e per cui non abbiamo mai ricevuto risposta. Da Regione Lombardia solo silenzio, ma noi continueremo a utilizzare gli strumenti a nostra disposizione per dare risposte puntuali alle lombarde e ai lombardi”. A parlare è il consigliere regionale del Pd eletto nel Varesotto, Samnuele Astuti.

Tra i temi toccanti anche, ma non solo, quelli legati alle iniziative degli ultimi tempi per affrontare l’emergenza coronavirus e la crisi economica ad essa legata.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.

04022021