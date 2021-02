SARONNO – Tante autoritá civili e militari oggi pomeriggio alle 17,30 per la messa in suffragio del brigadiere Giorgio Illuminoso che il é spento dodici anni fa dopo essere stato investito durante un controllo. Ad accogliere la comunità di Saronno la chiesa di San Francesco in una cerimonia presieduta dal prevosto monsignor Armando Cattaneo. In prima fila con la compagna di Illuminoso, il comandante della Compagnia carabinieri di Saronno, capitano Fortunato Suriano; con il sindaco di Saronno Augusto Airoldi e il primo cittadino di Origgio Evasio Regnicoli. Presenti anche il presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli e l’assessore Gabriele Musaró con il comandante della polizia locale Giuseppe Sala. Immancabile la presenza di tanti militari della compagnia cittadina e una delegazione dell’associazione nazionale carabinieri.

Nell’omelia il prevosto ha affrontato il delicato tema del rispetto delle regole che non deve mai andare in contrasto con l’attenzione agli altri o essere fini a sé stesse. Il 42enne brigadiere, residente a Gerenzano e che era in forza al Nucleo Radiomobile della Compagnia carabinieri di Saronno era deceduto il 5 febbraio 2009 all’ospedale di Legnano per le ferite riportate una decina di giorni prima quando era stato investito nel corso di un controllo nei sobborghi di Origgio mentre indagava a seguito di una rapina avvenuta poco prima ai danni di una farmacia di Saronno.

05022021